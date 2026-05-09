Gp di Francia di MotoGp Jorge Martin vince la gara Sprint Bagnaia è secondo

A Les Mans, nel fine settimana del Gran Premio di Francia di MotoGP, Jorge Martin si è aggiudicato la vittoria nella gara Sprint, mentre Pecco Bagnaia si è piazzato al secondo posto. La corsa si è svolta sulla pista francese, con Martin che ha concluso davanti a tutti e Bagnaia che ha completato il podio. La gara ha visto diversi sorpassi e alcuni episodi di rilievo lungo il percorso.

Les Mans, 9 maggio 2026 – Jorge Martin vince la gara Sprint del Gran Premio di Francia. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha trionfato nella gara corta sul circuito di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia, nonostante il pilota della Ducati partisse dalla pole position, e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta in ogni caso leader della classifica generale con sei punti di vantaggio proprio su Martin. Cadute per Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez, scivolato all’ultimo giro. Ecco ordine d’arrivo e classifica del Mondiale Piloti di MotoGp. MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint Gp Francia – L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Francia:.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Moto Gp di Francia, Martin vince la Sprint. Bagnaia al secondo posto

GP Francia, Martin vince la sprint: Bagnaia secondo prima di Bezzecchi. Cade MarquezLo specialista ha avuto la meglio anche in Francia: Jorge Martin ha vinto la gara Sprint, secondo posto per Bagnaia, terzo per Bezzecchi Il re della...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGP Le Mans 2026: orari e dove vedere il gran premio di Francia; MotoGP GP Francia, dove vedere la gara di Le Mans: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su Now; MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGP, orari e dove vedere il GP Francia a Le Mans.

MotoGP 2026. GP di Francia. Jorge Martin, capolavoro nella Sprint a Le Mans: Sono un pilota più completo rispetto al 2024J orge Martin ha conquistato la vittoria nella Sprint di Le Mans con una rimonta spettacolare dall’ottava posizione in griglia, costruita da una partenza capolavoro. Lo spagnolo ha raccontato le ... moto.it

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Francia 2026: Bezzecchi e Bagnaia sul podio, Mondiale apertissimoOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Francia 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I centauri si sono ... oasport.it

MotoGp, sprint race del Gp di Francia: Martin s'invola su Bagnaia e Bezzecchi Diretta x.com

Risultati dello Sprint del GP di Francia di MotoGP reddit