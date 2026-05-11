MotoGP pagelle Le Mans 2026 | Martin 10 Bagnaia 5 Aprilia da urlo

Nel fine settimana di Le Mans, la MotoGP ha vissuto un episodio memorabile con la vittoria di Jorge Martin, che non trionfava da 588 giorni. La gara ha visto tre piloti Aprilia salire sul podio, mentre il britannico ha ottenuto un punteggio di 10, e il campione in carica ha chiuso con un voto di 5. Inoltre, il pilota giapponese ha conquistato un piazzamento sul podio dopo 14 anni, segnando un risultato storico per il suo paese.

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Le Mans ha consegnato alla MotoGP un weekend storico e un Mondiale ridisegnato. Aprilia mette tre piloti sul podio, Jorge Martin torna a vincere dopo 588 giorni, Ai Ogura riporta il Giappone sul podio della classe regina dopo 14 anni. E Pecco Bagnaia trasforma una pole in una caduta che pesa come un macigno. Voti, motivazioni e classifica aggiornata dopo il GP di Francia. Jorge Martin (Aprilia Racing) — 10. Il capolavoro. Vince la Sprint del sabato e poi domenica costruisce la vittoria con una rimonta dall’ottava casella, gestendo gomme e cervello fino al sorpasso sul compagno a tre giri dalla fine. Era da Mandalika 2024 che non saliva sul gradino più alto: 588 giorni.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - MotoGP, pagelle Le Mans 2026: Martin 10, Bagnaia 5, Aprilia da urlo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGp, Bagnaia a terra, Martin beffa Bezzecchi, tripletta Aprilia a Le MansIn una gara segnata dall’assenza per infortunio di Marc Marquez, è gran festa in casa Aprilia. MotoGP, Martin domina il GP di Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, Bagnaia cadeLo spagnolo vince davanti a Bezzecchi e Ogura nel quinto appuntamento del Mondiale 2026. Argomenti più discussi: Da Martin a Bezzecchi e Bagnaia: le PAGELLE della Sprint di Le Mans; Le pagelle: Aprilia da sogno, Martin batte Bez. Bagnaia ancora a terra; MotoGP, le pagelle. Martin 9, domina e manda un messaggio a Bezzecchi. Bagnaia 5, casca sul più bello...; MotoGP, pagelle Le Mans 2026: Martin 10, Bagnaia 5, Aprilia top.