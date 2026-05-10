MotoGP Martin domina il GP di Francia | tripletta Aprilia a Le Mans Bagnaia cade

Nella gara del quinto appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026, lo spagnolo si è piazzato primo, seguito da un italiano e da un pilota giapponese. Durante la competizione, il pilota italiano ha perso il controllo della moto e è caduto mentre si trovava in seconda posizione. La vittoria ha permesso all'Aprilia di ottenere una tripletta, con altri due piloti del team che sono arrivati rispettivamente secondo e terzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lo spagnolo vince davanti a Bezzecchi e Ogura nel quinto appuntamento del Mondiale 2026. Fuori Pecco Bagnaia mentre era secondo Jorge Martin conquista il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, e regala all’Aprilia una storica tripletta sul circuito di Le Mans. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Per la casa di Noale si tratta di un risultato storico, con tre moto ai primi tre posti del GP francese.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGp, Bagnaia a terra, Martin beffa Bezzecchi, tripletta Aprilia a Le MansIn una gara segnata dall’assenza per infortunio di Marc Marquez, è gran festa in casa Aprilia. Motomondiale, Gp Francia: tripletta Aprilia a Le Mans, vince Martin davanti a Bezzecchi e OguraLE MANS – Un super Jorge Martin chiude la doppietta a Le Mans e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. Argomenti più discussi: MotoGp, Martin domina la Sprint di Le Mans, Bagnaia sul podio; GP Francia, Martin domina la Sprint: l'ultimo giro a Le Mans; MotoGP Francia 2026, Martin domina la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans; Jorge Martin: Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto così.