MotoGp Bagnaia a terra Martin beffa Bezzecchi tripletta Aprilia a Le Mans

Al Gran Premio di Francia a Le Mans, la gara è stata caratterizzata da un incidente che ha coinvolto uno dei piloti favoriti, mentre un altro si è imposto sulla pista. La vittoria è andata a un pilota di Aprilia, che ha concluso la corsa davanti agli altri due rappresentanti dello stesso marchio, formando per la prima volta una tripletta nella storia del campionato. L’assenza di un pilota di punta per infortunio ha influenzato il risultato finale.

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In una gara segnata dall’assenza per infortunio di Marc Marquez, è gran festa in casa Aprilia. Il verdetto del Gran Premio di Francia, sull’iconico tracciato di Le Mans è inequivocabile: un podio occupato totalmente da moto della casa veneta, evento mai successo finora in MotoGp. Ad aggiudicarsi la vittoria con un sorpasso all’interno a tre giri dalla bandiera a scacchi è lo spagnolo Jorge Martin, al primo trionfo con l’Aprilia, 588 giorni dopo la vittoria in Indonesia. Marco Bezzecchi è costretto ad accontentarsi del secondo posto dopo aver dominato la gara lunga fin dalla prima staccata ma a masticare particolarmente amaro è Pecco Bagnaia. Il piemontese della Ducati, partito dalla pole position, era infatti riuscito a portarsi a meno di un secondo dal romagnolo ma rovina tutto con una caduta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - MotoGp, Bagnaia a terra, Martin beffa Bezzecchi, tripletta Aprilia a Le Mans ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Martin beffa Bagnaia all’ultimo giro. A terra Bezzecchi e Marquez Leggi anche: MotoGp, Le Mans 2026: Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi Argomenti più discussi: MotoGp, Bagnaia in pole e secondo nella sprint race a Le Mans. Marquez a terra; Francesco Bagnaia, partito dalla pole position a Le Mans, tiene i piedi per terra.; MotoGP, Bagnaia ritrova il podio nella Sprint di Le Mans: Partendo meglio potevo lottare con Martin; Bagnaia 2° nella Sprint di Le Mans: 'Non mi sentivo così dal Giappone 2025'. Video.