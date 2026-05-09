MotoGp caduta e frattura a piede per Marquez | sarà operato
Durante la Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGP, il pilota spagnolo in gara ha subito una caduta che gli ha causato una frattura al quinto metatarso del piede destro. L’incidente è avvenuto sabato 9 maggio, durante la competizione, e il pilota sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nessun'altra persona è coinvolta nell'incidente e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del pilota.
(Adnkronos) – Infortunio per Marc Marquez. Oggi, sabato 9 maggio, il pilota spagnolo della Ducati è stato protagonista di una brutta caduta durante la Sprint del Gp di Francia di MotoGp e ha riportanto un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso. Marquez volerà a Madrid, saltando quindi il Gran Premio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
MotoGP, GP Usa: la caduta di Marc Marquez nelle FP1
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