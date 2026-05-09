MotoGp caduta e frattura a piede per Marquez | sarà operato

Durante la Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGP, il pilota spagnolo in gara ha subito una caduta che gli ha causato una frattura al quinto metatarso del piede destro. L’incidente è avvenuto sabato 9 maggio, durante la competizione, e il pilota sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nessun'altra persona è coinvolta nell'incidente e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del pilota.

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