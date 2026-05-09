MotoGp frattura per Marc Marquez dopo una brutta caduta | salta Gp di Francia e anche Catalogna
Durante l’ultimo giro della gara sprint a Le Mans, Marc Marquez è caduto e ha subito un infortunio al piede destro. Dopo una visita medica e una radiografia, è stato diagnosticato con una frattura del quinto metatarso. Questa lesione lo costringerà a saltare il Gran Premio di Francia e anche quello di Catalogna. La squadra ha comunicato che l’infortunio lo tiene fuori dalle competizioni in programma nelle prossime settimane.
Tegola per Marc Marquez dopo la caduta nell’ultimo giro della gara sprint a Le Mans. Lo spagnolo della Ducati, fa sapere il team, «dopo una visita medica e una radiografia è stato dichiarato inabile alla gara a causa di una frattura del quinto metatarso del piede destro ». Il campione del mondo in carica partirà per Madrid questa notte per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, informa sempre Ducati, annunciando che Marquez «non parteciperà nemmeno al Gp di Catalogna della prossima settimana».🔗 Leggi su Feedpress.me
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