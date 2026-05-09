MotoGp frattura per Marc Marquez dopo una brutta caduta | salta Gp di Francia e anche Catalogna

Durante l’ultimo giro della gara sprint a Le Mans, Marc Marquez è caduto e ha subito un infortunio al piede destro. Dopo una visita medica e una radiografia, è stato diagnosticato con una frattura del quinto metatarso. Questa lesione lo costringerà a saltare il Gran Premio di Francia e anche quello di Catalogna. La squadra ha comunicato che l’infortunio lo tiene fuori dalle competizioni in programma nelle prossime settimane.

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