MotoGp frattura per Marc Marquez dopo una brutta caduta | salta Gp di Francia e anche Catalogna

Da feedpress.me 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo giro della gara sprint a Le Mans, Marc Marquez è caduto e ha subito un infortunio al piede destro. Dopo una visita medica e una radiografia, è stato diagnosticato con una frattura del quinto metatarso. Questa lesione lo costringerà a saltare il Gran Premio di Francia e anche quello di Catalogna. La squadra ha comunicato che l’infortunio lo tiene fuori dalle competizioni in programma nelle prossime settimane.

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Tegola per Marc Marquez dopo la caduta nell’ultimo giro della gara sprint a Le Mans. Lo spagnolo della Ducati, fa sapere il team, «dopo una visita medica e una radiografia è stato dichiarato inabile alla gara a causa di una frattura del quinto metatarso del piede destro ». Il campione del mondo in carica partirà per Madrid questa notte per sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni, informa sempre Ducati, annunciando che Marquez «non parteciperà nemmeno al Gp di Catalogna della prossima settimana».🔗 Leggi su Feedpress.me

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