MotoGP a Le Mans è dominio Aprilia Trionfo di Martin Bezzecchi secondo
Al Gran Premio di Francia a Le Mans, Aprilia ha ottenuto un risultato dominante nella quinta tappa del campionato mondiale di MotoGP. Jorge Martin ha tagliato il traguardo primo, seguito da Marco Bezzecchi, entrambi in sella a moto del costruttore italiano. La gara ha visto i due piloti della stessa squadra occupare le prime posizioni, mentre gli altri concorrenti hanno concluso oltre il podio.
Dominio Aprilia al Gp di Francia. Jorge Martin ha vinto sul circuito di Le Mans la quinta tappa del motomondiale, davanti al compagno di squadra Marco Bezzecchi. Fuori Francesco Bagnaia, caduto al 16o giro quando era secondo.🔗 Leggi su Feedpress.me
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