MotoGP a Le Mans è dominio Aprilia Trionfo di Martin Bezzecchi secondo

Al Gran Premio di Francia a Le Mans, Aprilia ha ottenuto un risultato dominante nella quinta tappa del campionato mondiale di MotoGP. Jorge Martin ha tagliato il traguardo primo, seguito da Marco Bezzecchi, entrambi in sella a moto del costruttore italiano. La gara ha visto i due piloti della stessa squadra occupare le prime posizioni, mentre gli altri concorrenti hanno concluso oltre il podio.

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