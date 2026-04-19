Marco Melandri analizza la stagione di MotoGP 2026 e osserva che Aprilia sembra sostenere maggiormente Bezzecchi rispetto a Martin. Secondo l'ex pilota, nel box si prevedono sfide per gestire questa situazione. La competizione tra Bezzecchi e Martin rappresenta uno dei punti chiave del campionato, con Ducati che dovrà adattarsi alle nuove dinamiche e Marquez che fatica a mantenere il passo.

Marco Melandri legge la MotoGP 2026: Aprilia sorprende, Ducati deve reagire e Marquez fatica. Il duello Bezzecchi-Martin e gli equilibri che possono cambiare il Motomondiale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Marco Melandri: Aprilia preferisce vinca Bezzecchi più di Martin in MotoGP. Nel box sarà difficile.

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