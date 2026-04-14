Nicolò Bulega si trova a un punto di svolta nella sua carriera, con la possibilità di lasciare la Superbike per tentare l’ingresso nella classe MotoGP. Attualmente, il pilota si distingue per le sue performance nel campionato delle derivate di serie, ma molte decisioni sono ancora da prendere. La sua scelta potrebbe segnare un passaggio importante, dopo aver consolidato la sua posizione nel campionato Superbike.

Il futuro professionale di Nicolò Bulega si trova a un bivio decisivo tra la supremazia attuale in Superbike e l’ambizione di approdare alla classe regina del Motomondiale. Mentre il pilota emiliano continua a dominare il campionato con sei vittorie ottenute nelle prime sei gare della stagione, le strategie di Borgo Panigale per il mercato MotoGP iniziano a delineare uno scenario complesso che potrebbe costringere il suo entourage a valutare strade alternative verso altri costruttori nel 2027. L’enigma del mercato Ducati tra progetti factory e team satellite. Il puzzle dei piloti per la classe regina appare estremamente intricato, poiché il numero di talenti pronti al salto supera di gran lunga i posti disponibili, nonostante la presenza di tre team e sei moto all’interno dell’orbita Ducati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bulega al bivio: il dominio in Superbike apre la sfida in MotoGP

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