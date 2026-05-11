Moto infilzata nel semaforo dopo un volo | lo scontro con un' auto all' incrocio in Canada
Il 9 maggio a Delta, in Canada, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto all’incrocio. La moto si è infilzata nel semaforo dopo essere volata via durante lo scontro. La dinamica dell’incidente ha coinvolto un impatto tra i due veicoli, con la moto che si è incastrata nel sistema semaforico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause precise dell’incidente.
Il 9 maggio a Delta (Canada) si è verificato un violento incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. I due veicoli si sono scontrati a un incrocio: il centauro ha impattato ad alta velocità contro il faro anteriore destro della macchina. La forza della collisione è stata tale che la due ruote.🔗 Leggi su Today.it
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