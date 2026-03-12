Scontro all' incrocio tra via Cella e via Raffalda un ' auto abbatte il semaforo

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo si è verificato uno scontro all’incrocio tra via Cella, via Raffalda e strada Gragnana. Un’auto ha centrato il semaforo, causando danni alla segnaletica e temporanei disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i rilievi e le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione su feriti o altre conseguenze.

Incidente stradale intorno a mezzanotte del 12 marzo all'angolo tra via Cella, via Raffalda e strada Gragnana. Qui si è verificato uno scontro molto violento tra due auto per cause al vaglio della Polizia locale. Una delle due vetture ha addirittura abbattuto un semaforo prima di schiantarsi contro il marciapiedi. Sul posto un'ambulanza della Cri inviata dal 118: le persone coinvolte sono state tutte medicate sul posto e fortunatamente nessuno è stato portato in ospedale. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

