gordo djset ai magazzini generali in occasione della milano fashion week

Gordo DJset ha portato energia ai Magazzini Generali durante la Milano Fashion Week. L’evento si è concentrato sulla scena musicale urbana, attirando un pubblico appassionato di musica elettronica e rap. La performance di Gordo ha coinvolto i presenti con mix energici e brani di tendenza, creando un’atmosfera vibrante nel cuore della città. La serata si è conclusa con l’applauso di un pubblico entusiasta e soddisfatto.

Diamanté Blackmon, già noto come Carnage, è un artista che ha contribuito a definire un movimento musicale globale. Ora, con il suo nuovo pseudonimo Gordo, sta rivoluzionando il mondo della musica house attraverso il suo stile unico e originale. Unendo insieme i suoni della cultura latina e della musica elettronica, Gordo è rapidamente diventato un'icona dell'house e della techno, proponendo set euforici e pieni di energia suonando nei festival più importanti come Coachella e Tomorrowland e nei suoi eventi "Taraka" in tutto il mondo.Gordo arriverà venerdì 27 febbraio nello storico locale milanese con in occasione della Milano Fashion Week per una serata piena di divertimento.

