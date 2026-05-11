Mostra storie di nuvole e foglie - Kazuto Takegami @Manifiesto blanco

KAZUTO TAKEGAMI - Storie di nuvole e foglieVERNISSAGE 13 maggio 2026 h. 18:30IN MOSTRA dal 14 maggio al 6 giugno 2026mercoledì – venerdì h. 16 - 19; sabato h. 11 – 19o su appuntamento whatsapp 349-5056460INGRESSO LIBERO“In questa mostra ho dipinto anche alcuni soggetti dello shintoismo: i draghi.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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“Storie tra le nuvole”: nuovi appuntamenti con le letture animate per bambini in bibliotecaRitornano anche quest’anno gli appuntamenti con “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione.

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Kazuto Takegami. Storie di nuvole e foglieDa Manifiesto Blanco a Milano, la seconda personale di Kazuto Takegami: tele, disegni e sculture tra natura shintoista, foglie, nuvole e memorie ancestrali. itinerarinellarte.it