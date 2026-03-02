Storie tra le nuvole | nuovi appuntamenti con le letture animate per bambini in biblioteca

La Biblioteca comunale di Riccione ripropone quest’anno gli incontri di “Storie tra le nuvole”, un ciclo di letture animate dedicato ai bambini. Gli eventi si svolgono regolarmente nella sala della biblioteca e coinvolgono attori e letture progettate per intrattenere e stimolare i più piccoli. Le sessioni sono aperte al pubblico e si svolgono in date specifiche durante il mese.

Ritornano anche quest'anno gli appuntamenti con "Storie tra le nuvole", il ciclo di letture animate organizzato dalla Biblioteca comunale di Riccione. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 agli 8 anni, propone un mese di storie coinvolgenti e divertenti per stimolare la fantasia e l'amore per la.