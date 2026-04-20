Bibione | al Faro di Punta Tagliamento una mostra tra libri nuvole e immaginazione

A Bibione, il Faro di Punta Tagliamento ospita una mostra intitolata “Librarsi. Tra le nuvole”. L’allestimento è stato ideato dall’artista Emanuele Bertossi e fa parte di un progetto curato dallo Studio Eupolis. La manifestazione è promossa dal Comune di San Michele al Tagliamento e si svolge all’interno dello spazio espositivo del faro, coinvolgendo i visitatori con installazioni e opere ispirate all’immaginazione e ai libri.

A Bibione, il Faro di Punta Tagliamento diventa spazio espositivo con “Librarsi. Tra le nuvole”, il nuovo allestimento firmato dall’artista Emanuele Bertossi, parte di un progetto curato dallo Studio Eupolis e promosso dal Comune di San Michele al Tagliamento.L’installazione, nata lo scorso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate “Oltre le nuvole”: a Xnl una mostra tra arte, musica e teatroLavori in corso a Xnl Piacenza, per mettere a punto l’allestimento della mostra Oltre le nuvole. Tra onde e nuvole, la solitudine del faro delle PedagneArmatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Faro di Bibione 2021. Visitabile; San Michele al Tagliamento, un faro dentro il Faro: al via un percorso pluriennale di letture. Incendio Bibione: riaperta via del Faro, pontile ricostruito in tempi recordBibione (Venezia), 24 luglio 2022: La città di Bibione riparte, grazie ai lavori in tempo record commissionati dalla Regione: è stato riattivato il servizio di traghetto X-River tra Lignano e Bibione ... ilrestodelcarlino.it John Maina Ndirangu vince la 2^ Diecimila del Faro di Bibione, con 28'17 è la miglior prestazione maschile su suolo italiano 2025In 700 al via al tramonto sul litorale di Bibione, un faro a guidarli tutti, è il keniano John Maina Ndirangu (Run2Gether), protagonista di una gara straordinaria che lo ha visto tagliare il traguardo ... tuttosport.com Panorama, sullo sfondo Faro di Punta Penna (Vasto ch) - facebook.com facebook