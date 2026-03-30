Dal 27 aprile al 5 maggio, nella ex Real Fonderia Oretea di Palermo, si terrà una mostra personale di Enzo Raspante curata da Aldo Caltagirone. L’esposizione presenta opere che esplorano il rapporto tra suono e colore, in un ambiente storico riadattato per ospitare l’evento. La mostra invita i visitatori a percepire i colori attraverso un’esperienza sensoriale sonora.

Avete mai ascoltato il colore? Dal 27 aprile al 5 maggio nella splendida cornice della "Ex Real Fonderia Oretea", a Palermo, si terrà la mostra personale di Enzo Raspante, curata da Aldo Caltagirone. "Il Suono dei Colori" non è solo una mostra, ma un viaggio dove la luce e la materia si fondono. Per partecipare pienamente a questa esperienza, abbiamo una sola, piccola richiesta: portate con voi un paio di cuffie per il vostro cellulare. Sabor Latino fa tappa a Bagheria: nella “Città delle Ville” i profumi, i sapori e l’energia travolgente dell’America Latina . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - "Il suono dei colori": nell'ex Real Fonderia la mostra di Enzo Raspante

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