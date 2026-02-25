L’arte di Della Giustina in mostra alla ’Menerva arte e antichità’

Franco Della Giustina, artista, ha attirato l'attenzione con la sua mostra al Menerva Arte e Antichità, causata dall’interesse crescente per le sue opere. La rassegna presenta dipinti e sculture che catturano l’occhio, disposti tra le antiche pareti del Grattacielo di via del Prione. La scelta della sede sottolinea il legame tra arte moderna e contesto storico, rendendo l’esposizione un punto di riferimento per gli appassionati locali. La mostra rimarrà aperta fino a fine mese.

Al Menerva Arte e Antichità, negli spazi di via Vecchio Ospedale 17 (nel Grattacielo di via del Prione), ha inaugurato nei giorni scorsi una mostra dedicata a Franco Della Giustina. Protagonisti assoluti dell’esposizione sono i suoi inconfondibili ‘ pretini rossi ’, figure emblematiche di una pittura che unisce ironia, simbolismo e contenuti esistenziali. Nato alla Spezia nel 1949, Franco Della Giustina è artista e illustratore con una carriera che attraversa poetiche e linguaggi differenti, ma che sempre fa ritorno a un linguaggio visivo personale e immediatamente riconoscibile. Dopo gli studi artistici – che lo hanno portato a confrontarsi con le avanguardie e con il fermento creativo del secondo ’900 – Della Giustina ha sviluppato un repertorio narrativo che usa l’immagine come metafora, ironica e profonda, della condizione umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

