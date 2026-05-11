Mostra Carrà furto di due cinture Swarovski | indagini in corso

Nella mostra dedicata all'artista, sono state sottratte due cinture Swarovski senza che ci fosse segno di scasso. Le cinture sono state asportate durante l’orario di apertura dell’esposizione, quando i ladri avrebbero approfittato della presenza di visitatori. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire come sia stato possibile il furto e identificare i responsabili. Al momento, non ci sono dettagli sui sospettati o sui metodi impiegati.

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