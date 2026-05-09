Furto alla Pro7 di Atripalda | una cassaforte sottratta indagini in corso

Nella notte tra il 8 e il 9 maggio, intorno alle 3:30, un furto ha preso di mira l’edificio della Pro7 situato in piazza Leopoldo Cassese ad Atripalda. Gli autori hanno tagliato la serranda e divelto la porta d’ingresso, sottraendo una cassaforte. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire quanto accaduto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili.

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