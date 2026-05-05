Salvatronda esposto per il furto delle uova di cigno | indagini in corso

Sono in corso indagini su un furto di uova di cigno avvenuto in una zona naturale. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a sottrarre le uova senza lasciare evidenti tracce, ma vicino al nido sono stati trovati alcuni pezzi di legno bruciato. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire come siano stati compiuti i furti e quale sia stato il ruolo di questi elementi nel gesto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a sottrarre le uova senza lasciare tracce?. Perché sono stati trovati pezzi di legno bruciato vicino al nido?. Chi ha commesso il furto per collezionismo o per puro vandalismo?. Come potrà la coppia di cigni tornare a nidificare in sicurezza?.? In Breve Furto avvenuto tra il 10 e l'11 aprile presso la cassa di laminazione.. Agnese Scalco dei Verdi della Castellana ha presentato l'esposto ad Asolo.. Presenza di legno bruciato vicino al nido suggerisce l'uso di fuoco.. Tre nuove uova sono apparse nel nido dopo circa 20 giorni.. Agnese Scalco, esponente dei Verdi della Castellana, ha presentato un esposto formale ai Carabinieri Forestali di Asolo per la sparizione delle uova di una coppia di cigni a Salvatronda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvatronda, esposto per il furto delle uova di cigno: indagini in corso Notizie correlate Germania, morte 2 giovani e una bimba di 10 mesi durante caccia alle uova di Pasqua. Indagini in corsoTre persone sono morte in un tragico incidente in una foresta vicino a Flensburg, in Germania. Tentato furto in gioielleria ad Aversa, indagini in corso per risalire alla bandaProseguono le indagini degli agenti del Commissariato di Aversa per fare piena luce sul tentato furto alla gioielleria Grammatica in via Magenta. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Uova di cigno rubate a Salvatronda: Europa Verde deposita un esposto; Giallo a Salvatronda: spariscono le uova dal nido dei cigni.