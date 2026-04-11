Mostra agricola di Campoverde presentata la 39esima edizione

È stata presentata presso l’Enea Hotel la 39esima edizione della Mostra Agricola di Campoverde, che si svolgerà nell’area fiere di Campoverde di Aprilia. L’evento si terrà dal 24 al 26 aprile e dall’1 al 3 maggio 2026, occupando circa quattro ettari di spazio espositivo. La manifestazione coinvolge aziende agricole e operatori del settore, offrendo spazi dedicati alle esposizioni e alle attività agricole.