Mostra Agricola di Campoverde | due week end di esposizioni degustazioni e spettacolo

La Mostra Agricola di Campoverde arriva alla sua 39ª edizione, con una programmazione che si svolgerà in due week end consecutivi, dal 24 al 26 aprile e dal 1 al 3 maggio. La manifestazione prevede esposizioni di prodotti agricoli, degustazioni di specialità locali e spettacoli, attirando visitatori e operatori del settore da diverse regioni. L’evento si tiene in un'area dedicata alle attività agricole, con spazi allestiti per le varie iniziative previste.

È giunta alla sua 39° edizione la Mostra Agricola di Campoverde, tra le manifestazioni di maggior rilievo nazionale del settore che si terrà per ben sei giorni dal 24 al 26 aprile e dal 1 al 3 maggio.L’enorme area fiere di Campoverde ospiterà oltre 400 espositori provenienti da tutta Italia di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Mostra agricola di Campoverde, presentata la 39esima edizioneÈ stata presentata all’Enea Hotel l’edizione numero 39 della Mostra Agricola Campoverde. Leggi anche: "Arona... Che bolle": un week end di degustazioni sul Lago Maggiore Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dal 24 aprile torna la Mostra Agricola di Campoverde; Ritorna la Mostra Agricola, si parte il 24 aprile; Aprilia, torna la Fiera Agricola di Campoverde; Cori, scoperto un deposito illecito di rifiuti di ogni tipo: scatta una denuncia. Dal 24 aprile torna la Mostra Agricola di CampoverdePresentata all’Enea Hotel la 39ª edizione della Mostra Agricola Campoverde, tra gli appuntamenti più attesi del panorama fieristico regionale, riconosciuta dalla Regione Lazio come fiera nazionale. La ... radioluna.it Mostra Agricola Campoverde, presentata la 39ª edizione tra tradizione, innovazione e spettacoliPresentata all’Enea Hotel la storica fiera nazionale: dal 24 al 26 aprile e dall’1 al 3 maggio quattro ettari di esposizione tra agricoltura, enogastronomia, zootecnia ed eventi per famiglie ... latinaoggi.eu Mostra Agricola di Campoverde 1-2-3 maggio 2026, lo spettacolo del Team Penning vi aspetta! #mostraagricolacampoverde #fitetrecante #thewesternshow #teampenning #play2ride facebook