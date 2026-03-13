Rissa violenta al Moscati di Avellino NurSind | Evitato il peggio grazie al personale sanitario

Una rissa violenta si è verificata nella notte nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, nel reparto di triage di contrada Amoretta. Secondo il NurSind, il personale sanitario ha evitato conseguenze peggiori grazie alla propria prontezza e capacità di gestione della situazione. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell'incidente o sui feriti coinvolti.

Una violenta rissa è scoppiata nella notte scorsa all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, nel reparto di triage del polo sanitario di contrada Amoretta. Protagonisti dello scontro alcuni parenti e conoscenti di un paziente giunto in codice rosso, che avrebbero iniziato a litigare tra loro per cause ancora in corso di accertamento. Nel corso della lite è stato fatto uso di spray al peperoncino, causando reazioni urticanti in alcuni dei presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ripristinare l'ordine e raccogliere le testimonianze dei presenti. Sull'accaduto si è espresso il NurSind Avellino: “Ieri è stata celebrata la giornata nazionale contro le aggressioni al personale sanitario e socio sanitario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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