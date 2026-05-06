Un incidente stradale si è verificato lungo via Forcile, alla periferia di Catania, causando la morte di una donna di nome Angela Cori. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe avuto un sorriso luminoso prima dell’impatto che le è costato la vita. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente né sull’eventuale coinvolgimento di altri veicoli o persone.

Un sorriso luminoso e una vita spezzata all’improvviso. Si chiamava Angela Cori la donna morta in un tragico incidente stradale avvenuto in via Forcile, alla periferia di Catania. Aveva 47 anni e ne avrebbe compiuti 48 tra pochi giorni. Una ricorrenza che amici e familiari stavano preparando con affetto, ignari che il destino avrebbe trasformato quei giorni in un dolore profondo e improvviso. Angela lavorava come contabile in una nota agenzia immobiliare della città. Una carriera costruita con impegno e professionalità, che le aveva fatto guadagnare stima e rispetto tra colleghi e clienti. La sera dell’incidente viaggiava su uno scooter insieme al marito, che era alla guida del mezzo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’ultimo sorriso di Angela”. Incidente spaventoso in Italia, poi la drammatica scoperta: chi è la vittima

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