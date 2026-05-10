Una vettura è precipitata per circa 200 metri lungo una scarpata prima di schiantarsi contro gli alberi alla fine del suo volo. La vittima, rimasta intrappolata nell’auto dopo l’incidente, è stata trovata all’interno del veicolo. I soccorritori sono intervenuti sul posto per estrarre la persona e prestare le prime cure, ma le condizioni sono risultate gravi. La dinamica esatta è al momento oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Un volo nel vuoto per circa 200 metri, poi il violento impatto contro gli alberi nel fondo della scarpata. È il drammatico scenario dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un’auto è uscita improvvisamente di strada precipitando in un dirupo. Per una giovane donna non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno lavorato per ore nel tentativo di raggiungere il veicolo distrutto e mettere in salvo i passeggeri rimasti intrappolati nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti sanitari, vigili del fuoco e tecnici del soccorso alpino, impegnati in un delicato intervento di recupero reso particolarmente difficile dalla profondità della scarpata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La vittima è lei”. Incidente spaventoso, l’auto vola giù per metri: poi la drammatica scoperta

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Tir vola giù dal cavalcavia, l’incidente è spaventoso: il dramma in un istanteUn grave incidente stradale si è verificato lungo un tratto autostradale, dove un tir è precipitato da un cavalcavia dopo aver sfondato il guard rail.

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