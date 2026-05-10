Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano Fico | Un reporter sempre in prima linea

Il giornalismo napoletano piange la scomparsa di Riccardo Siano, figura nota nel settore. Fico ha ricordato il suo ruolo di reporter sempre presente nei momenti chiave, con una macchina fotografica e uno sguardo attento. Siano ha coperto la cronaca e gli eventi principali della città negli ultimi quarant’anni, lasciando un segno duraturo nel panorama giornalistico locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la professione.

“ Riccardo Siano è sempre stato in prima linea, con la sua macchina fotografica, il suo sguardo, il suo talento per informare, raccontare, per far pensare”, ha dichiarato Fico, sottolineando come abbia seguito “la cronaca e i principali avvenimenti della città negli ultimi quarant’anni”. Lo ricorda in una nota il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Il presidente della Regione Campania ha ricordato inoltre che Siano “lo ha fatto da grande fotoreporter, capace di catturare con le immagini la realtà, i volti, le emozioni, unendo le qualità professionali a quelle umane”. “Nel mio percorso ho avuto modo di incontrarlo in tante occasioni e di lui ricordo con stima la professionalità, l’attenzione, la sua gentilezza”, ha aggiunto Fico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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