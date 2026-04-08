Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Pietro Gargano

Il giornalismo napoletano si è svegliato con la notizia della scomparsa di Pietro Gargano, morto all’età di 83 anni. Entrato nel 1963 a Il Mattino di Napoli, ha trascorso tutta la vita professionale nel quotidiano, arrivando a ricoprire il ruolo di caporedattore. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel giornale partenopeo, dove ha segnato diversi decenni di attività.

All’età di 83 anni è morto il giornalista Pietro Gargano. Entrato nel 1963 a Il Mattino di Napoli ha svolto tutta la sua carriera nel quotidiano partenopeo diventando caporedattore. Andato in pensione, non ha mai interrotto il suo legame con il giornale dove è stato a lungo articolista. Gargano è stato autore di diversi libri sulla storia e sul costume del Mezzogiorno; laureato in Giurisprudenza, ha da sempre vissuto a Portici. Il presidente del Consiglio dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, lo ricorda “come un saggio maestro che per decenni è stato guida ed esempio per numerose generazioni di giornalisti campani e meridionali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: GIornalismo napoletano in lutto, addio a Laura Masiello

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo per la morte a 54 anni di Michele HaimoviciHa raccontato per anni le gesta dell'Empoli Fc prima di diventarne il responsabile della comunicazione: il ricorso della società EMPOLI – Grave lutto...

Addio a Pietro Gargano, decano del giornalismo napoletanoAveva 83 anni. Fino al 2008 caporedattore centrale de Il Mattino, continuava a firmare commenti e pagina delle lettere. Oltre 50 i libri scritti ... rainews.it

Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una delle firme più prestigiose ... ilmattino.it