Magherini condanna definitiva Respinto il ricorso dell’Italia Non tutelato il diritto alla vita
Il ricorso dell’Italia è stato respinto, confermando la condanna definitiva sulla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel 2014. La vicenda riguarda il decesso dell’uomo, allora 39enne, mentre era immobilizzato dai carabinieri durante un intervento nella notte del 3 marzo di quell’anno. La decisione della corte conclude la fase giudiziaria, senza ulteriori possibilità di appello.
Firenze, 11 maggio 2026 – Si chiude in maniera definitiva la vicenda giudiziaria sulla morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre l’uomo (allora 39enne) giaceva a terra immobilizzato dai carabinieri. Il collegio di cinque giudici della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato dal governo contro la condanna inflitta nei mesi scorsi (per il mancato rispetto del diritto alla vita di Riccardo) allo Stato italiano, non ravvisando elementi sufficienti per ribaltare la decisione. Le motivazioni Nella motivazioni la Cedu afferma che lo Stato italiano è...🔗 Leggi su Lanazione.it
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