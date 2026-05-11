Mortalità oltre il 30%! L’allarme di Burioni parole che fanno paura

Un nuovo avviso riguarda una malattia poco nota, con sintomi che all’inizio ricordano altre infezioni respiratorie. I casi più gravi hanno mostrato una mortalità superiore al 30 per cento, facendo salire l’allarme tra gli esperti. La malattia non è ancora molto diffusa, ma la sua gravità ha spinto molti a monitorarne attentamente l’evoluzione. Per ora, le informazioni sulla diffusione e sui metodi di prevenzione sono ancora limitate.

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Una malattia poco conosciuta dal grande pubblico, sintomi inizialmente simili a quelli di molte infezioni respiratorie e una mortalità che, nei casi più gravi, può superare il 30 per cento. Attorno all’ hantavirus cresce l’attenzione dopo il focolaio registrato a bordo di una nave da crociera sbarcata a Tenerife, in Spagna, e dopo la decisione delle autorità sanitarie di monitorare anche alcuni cittadini italiani entrati indirettamente in contatto con una persona poi deceduta. Leggi anche: Coronavirus, Burioni: “Tutti dovremo portare una mascherina” A riaccendere il dibattito sul virus è stato il professor Roberto Burioni, intervenuto nel programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio sul Nove.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mortalità oltre il 30%!”. L’allarme di Burioni, parole che fanno paura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, Burioni lancia l’allarme: ‘Mortalità oltre il 30%’, cosa sappiamo davvero e perché ora cresce la pauraDopo i casi registrati sulla nave Hondius, il virologo invita alla prudenza L’Hantavirus torna improvvisamente al centro dell’attenzione... “Tre segnali che fanno paura”. Hantavirus, l’allarme di Bassetti: “Qui in Italia…”Mentre nel resto del mondo cresce l’attenzione sui casi di hantavirus legati alla nave da crociera MV Hondius, in Italia il tema sarebbe quasi... Argomenti più discussi: Autobomba a un posto di blocco in Pakistan, morti almeno 15 agenti: altri feriti; Cina, esplosione fabbrica fuochi d’artificio: 26 morti e oltre 60 feriti; Incidenti, un morto su due è su strade extraurbane. E il 70% dei pedoni uccisi ha oltre 65 anni; Malnutrizione infantile, 30 anni di alimenti terapeutici salvavita: l’impegno Unicef nel mondo. Morti sul lavoro, nelle Marche il bilancio è drammatico. Oltre 30 vittime in un anno e +40,9% rispetto al 2024 x.com