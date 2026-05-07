In Italia si parla poco di hantavirus, mentre nel resto del mondo si fanno notizie sui casi legati alla nave da crociera MV Hondius. Recentemente, un esperto ha segnalato tre segnali che potrebbero essere preoccupanti, ma le informazioni nel nostro paese sembrano limitate. La diffusione di notizie su questo tema appare molto più contenuta rispetto ad altri paesi, lasciando spazio a poche discussioni pubbliche.

Mentre nel resto del mondo cresce l’attenzione sui casi di hantavirus legati alla nave da crociera MV Hondius, in Italia il tema sarebbe quasi ignorato dai media. È questo il duro sfogo dell’infettivologo Matteo Bassetti, che accusa televisioni e giornali di concentrarsi su altre vicende di cronaca, come il delitto di Garlasco, sottovalutando invece un possibile rischio sanitario internazionale. Secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ci sarebbero almeno tre elementi che rendono questo focolaio particolarmente preoccupante. Aspetti che, a suo dire, dovrebbero attirare molta più attenzione anche in Italia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Tre segnali che fanno paura”. Hantavirus, l’allarme di Bassetti: “Qui in Italia…”

Notizie correlate

Matteo Bassetti e l’hantavirus, i tre dettagli che lo preoccupano: «Nel mondo ne parlano tutti, in Italia pensiamo a Garlasco» – Il videoIn tutto il mondo, tranne che in Italia – si lamenta Matteo Bassetti – si discute della «nave degli infetti» con i casi di hantavirus che...

“La più grave crisi nella storia d’Italia”. Confindustria lancia l’allarme, numeri che fanno pauraIl Documento di finanza pubblica (Dfp) avvia il suo iter parlamentare con le audizioni davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: 3 segnali che ti fanno capire che stai per morire; Zecche sul cane: l'errore da non commettere per rimuoverle e i segnali che possono apparire dopo settimane; Storia di una stella caduta, l’ultimo Natale in famiglia prima del lungo calvario; Gli ultimi mesi di Zanardi: la febbre, il ricovero in clinica, la tosse improvvisa. Crollo in poche ore, ci ha sorpresi ancora.

3 segnali che ti fanno capire che stai per morireHai mai sentito un brivido strano nella schiena? Quello potrebbe essere un segnale. Oggi parleremo di tre segnali che non dovresti ignorare. Sono avvertimenti che il tuo corpo potrebbe lanciarti. Prim ... msn.com

5 segnali che ti fanno capire che vivi una reazione sbagliataSpesso si vive una relazione che, sebbene facciamo fatica ad ammetterlo a noi stessi, dentro di noi sentiamo essere sbagliata: qualcosa non ci convince, o si litiga spesso o, semplicemente, non ci ... 105.net

Stiamo morendo di vecchiaia: i tre segnali che gli italiani non possono ignorare @ValerioMalvezzi x.com

Le gomme si cambiano quando si bucano — o almeno così si pensa. In realtà ci sono segnali chiari che arrivano prima, e ignorarli in estate può costare caro, soprattutto in frenata. Abbiamo raccolto i tre più comuni: quello sul battistrada lo sanno in tanti, ma - facebook.com facebook