Nel fine settimana nordamericano, il film Il Diavolo veste Prada 2 ha conquistato il primo posto al botteghino, superando Mortal Kombat II, che si è fermato alla seconda posizione. La Festa della Mamma ha portato una maggiore affluenza nelle sale, favorendo il film di moda rispetto all'action. Non sono stati segnalati altri film tra i primi due posti. La competizione tra le due pellicole ha caratterizzato i dati di incasso della settimana.

Il verdetto della Festa della Mamma è definitivo: la moda ha vinto sulla forza bruta. Nonostante un esordio di alto profilo, Mortal Kombat II si è dovuto accontentare della seconda posizione nel weekend nordamericano, lasciando il primato a Il Diavolo veste Prada 2. Secondo i dati raccolti dal the Hollywood Reporter, infatti, il sequel targato 20th Century e Disney ha incassato 43 milioni di dollari nel suo secondo fine settimana, superando ufficialmente i 326 milioni complessivi del primo capitolo e trascinando la Casa del Topolino oltre lo storico traguardo dei 2 miliardi di dollari incassati nel 2026. Sul fronte dei combattenti, il torneo di Mortal Kombat II ha comunque fatto registrare numeri importanti.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Il Diavolo veste Prada 2 vince il weekend: Miranda Priestly resiste all’assalto dei guerrieri di Mortal Kombat II

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Il Diavolo veste Prada 2 Recensione: Miranda è tornata (ed è imperdibile)

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