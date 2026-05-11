Montesport sperimentale Ostiano prende il largo

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri sera, la squadra di Ostiano ha subito una sconfitta per 3-0 contro Montesport sperimentale. I risultati dei singoli giocatori mostrano una performance complessivamente positiva per la squadra avversaria, con Tresoldi e Tosi che hanno segnato rispettivamente 15 e 10 punti. Ostiano ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo, non riuscendo a contrastare efficacemente l’attacco del team avversario. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

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FANTINI FOLCIERI OSTIANO 3 MONTESPORT 0 FANTINI FOLCIERI VOLLEY OSTIANO: D’Este 2, Vidi 13, Tresoldi 15, Ghisolfi 7, Comotti 4, Miglioli 2, Tosi 10, Sbaraini 3, Casarotti, Masciullo, Zorzetto 2, Zampieri (L). All. Magri. MONTESPORT: Bertelli, Galli, Giubbolini, Scardigli, Testi, Para, Brogi, Ceccarelli, Mazzinghi, Maionchi, Mauro, Castellani (L1), Eifelli (L2). All. Contrario. Parziali: 25-15; 25-10; 25-14. Arbitri: Bosio e Mutti di Bologna. OSTIANO – Classica partita di fine stagione per la Montesport, che già sicura della salvezza fin dalla penultima giornata subisce una sconfitta indolore sul campo dell’Ostiano, squadra altrettanto tranquilla, in poco più di un’ora di gioco che serve ai coach come una sorta di allenamento aggiuntivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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