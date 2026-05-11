Montesport sperimentale Ostiano prende il largo

Nella partita di ieri sera, la squadra di Ostiano ha subito una sconfitta per 3-0 contro Montesport sperimentale. I risultati dei singoli giocatori mostrano una performance complessivamente positiva per la squadra avversaria, con Tresoldi e Tosi che hanno segnato rispettivamente 15 e 10 punti. Ostiano ha incontrato difficoltà nel mantenere il ritmo, non riuscendo a contrastare efficacemente l’attacco del team avversario. La partita si è svolta senza ulteriori episodi di rilievo.

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