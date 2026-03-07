Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Tg3 Linea Notte e Realpolitik ) Record stagionale per due importanti contenitori politici della nostra tv. Da una parte lo storico Tg3 Linea Notte, che in seconda serata su Rai 3, anche grazie al traino del sempre ottimo Chi l’ha visto?, ha toccato il 9.3% di share con 600mila spettatori; dall’altra Realpolitik, il nuovo prodotto in prima serata su Rete 4 che, dopo una fisiologica fase di rodaggio, sembra aver preso il largo registrando mercoledì il 5.2% di share e 700mila teste. Inutile dire che entrambi hanno dato ampio spazio al conflitto iraniano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Realpolitik prende il largo con la guerra all'Iran

A San Valentino la passione prende il largo"D’amore, da mare", è il titolo della mostra che sarà inaugurata questa mattina alle 11 al Museo della Marineria di Cesenatico.