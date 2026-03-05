Prende forma il tavolo del campo largo M5S | Partire da obiettivi e contenuti

Dopo molte richieste, si concretizza il tavolo del Campo Largo, promosso dal Movimento 5 Stelle. Questo spazio sarà dedicato alla definizione di obiettivi, temi e proposte da includere nel programma per il rilancio di Avellino. La creazione di questo tavolo rappresenta un passo importante per avviare un confronto diretto tra le parti coinvolte.

Dopo numerose sollecitazioni, prende finalmente forma il tavolo del Campo Largo: il luogo necessario per mettersi al lavoro sulla definizione del programma, dei temi e delle proposte indispensabili per il rilancio della città di Avellino. È proprio da qui che bisogna partire: dagli obiettivi e dai contenuti. Solo successivamente potrà emergere il nome giusto in grado di guidare la coalizione, prima verso la vittoria elettorale e poi verso la concreta realizzazione del programma. Abbiamo un obbligo nei confronti della nostra comunità: restituire alla città una prospettiva nuova, dopo anni difficili e bui, durante i quali siamo finiti troppo spesso all’onore delle cronache nazionali per vicende tutt’altro che edificanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

