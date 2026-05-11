Montesilvano | un villaggio del gusto all’Arena dei Fiori dal 14 maggio

Dal 14 maggio, all'Arena dei Fiori di Montesilvano, prende il via un villaggio del gusto con bancarelle di produttori locali e nazionali. L’evento offre una varietà di prodotti alimentari e artigianali. Si tratta di un appuntamento che coinvolge diverse aziende del settore. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e durerà diverse settimane. È previsto un afflusso di visitatori provenienti da diverse regioni.

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? Punti chiave Cosa troverai tra i banchi dei produttori all'Arena dei Fiori?. Come cambierà l'economia locale grazie a questo evento nazionale?. Chi sono i maestri artigiani che porteranno le loro opere?. Perché l'orario prolungato è fondamentale per la gestione dei visitatori?.? In Breve Evento dalle 10:00 alla mezzanotte presso l'Arena dei Fiori. L'assessore Sandias punta a incrementare i flussi turistici nei comuni limitrofi. L'iniziativa mira a sostenere l'economia locale tramite la vendita di prodotti nazionali. Esposizione di salumi, formaggi e manufatti artigianali per tutto il periodo indicato. Dal 14 al 17 maggio l’Arena dei Fiori di Montesilvano ospiterà la tappa locale di Gusto Italia in tour, una fiera itinerante che porterà le eccellenze del Paese nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano: un villaggio del gusto all’Arena dei Fiori dal 14 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La droga e il business dei fiori nei cimiteri: condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa RosaliaAvrebbe continuato a mantenere i contatti con la cosca dal carcere di Rebibbia, non solo con lettere e pizzini, ma anche sfruttando le videochiamate... Cilento Tastes, dal 1° al 3 maggio a Paestum protagonisti gli artigiani del gustoÈ tutto pronto per Cilento Tastes 2026, in programma dal 1 al 3 maggio: il venerdì start alle 18:00 fino alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24,... Argomenti più discussi: Partita la Coppa del Mondo di Ciclismo paralimpico a Montesilvano; A Montesilvano in 550 per la Coppa del Mondo di paraciclismo; Ciclismo, Coppa del Mondo: a Montesilvano la tappa conclusiva della stagione; Coppa del Mondo di paraciclismo a Montesilvano: date, percorsi, atleti e viabilità. Coppa del Mondo di Paraciclismo, verso Montesilvano 2026Coppa del Mondo di Paraciclismo: conto alla rovescia per Montesilvano 2026, dal 7 al 10 maggio la città abruzzese ospita la tappa conclusiva ... rete8.it