La droga e il business dei fiori nei cimiteri | condannati 13 tra boss e gregari del Villaggio Santa Rosalia

Alcuni individui coinvolti in attività illegali legate al traffico di droga e alla gestione di fiori nei cimiteri sono stati destinatari di misure giudiziarie. Le indagini hanno portato alla scoperta di collegamenti tra i sospettati e ambienti criminali, con comunicazioni che si sono svolte anche attraverso strumenti elettronici. Si tratta di un'indagine che mette in luce dinamiche criminali ancora attive nel territorio.

Avrebbe continuato a mantenere i contatti con la cosca dal carcere di Rebibbia, non solo con lettere e pizzini, ma anche sfruttando le videochiamate con i suoi parenti che, alla fine, secondo la Procura, si sarebbero trasformate in summit mafiosi. Ma Salvatore Sorrentino del clan del Villaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Mafia, droga e pizzo: condannati 22 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova"Io per Porta Nuova mi faccio ammazzare", così diceva il boss Giuseppe Incontrera che qualche tempo dopo, il 30 giugno del 2022, era stato...

Mafia, la Procura chiede la condanna di 15 tra boss e gregari della cosca di Santa Maria di GesùErano stati tutti bloccati nell'ambito del maxiblitz dello scorso febbraio con 180 arresti, in particolare nel filone investigativo che riguardava la...

Temi più discussi: La droga e quelle vite dimenticate; Concorso nazionale No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza – A.S. 2025/2026; Il pizzo, la droga e le protezioni, il 'sistema Cinturrino'; Il gas per la panna montata usato come droga e altre storie.

Il pizzo, la droga e le protezioni, il 'sistema Cinturrino'In realtà, l'assistente capo Carmelo Cinturinno era tra le mele marce di cui ha parlato il questore di Milano Bruno Megale, dopo il suo fermo per l'omicidio di Abderrhaim Mansouri, 28 anni, ucciso ... ansa.it

Pesaro, i genitori ritirano la denuncia, ma il figlio resta in carcere: voleva soldi per la droga, è ancora accusato di maltrattamentiPESARO - Un gesto di coraggio e di amore. I genitori lo avevano denunciato per salvarlo dal tunnel della droga, ora ritirano la querela. Ma il processo andrà comunque avanti. Una ... corriereadriatico.it

Villaggio Nuragico di Santa Cristina - facebook.com facebook