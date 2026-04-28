Cilento Tastes dal 1° al 3 maggio a Paestum protagonisti gli artigiani del gusto

Dal 1° al 3 maggio si terrà a Capaccio Paestum l’edizione 2026 di Cilento Tastes, evento dedicato agli artigiani del gusto. L’inaugurazione è prevista per il primo giorno alle 18:00, con apertura fino a mezzanotte, mentre sabato e domenica l’orario di apertura sarà dalle 12 alle 24. La manifestazione si svolgerà presso il centro Next di Capaccio Paestum, attirando visitatori interessati alle produzioni locali e alle specialità artigianali della regione.

È tutto pronto per Cilento Tastes 2026, in programma dal 1 al 3 maggio: il venerdì start alle 18:00 fino alle 24, sabato e domenica dalle 12 alle 24, presso il Next di Capaccio Paestum (SA). L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS è giunto alla quarta edizione con un taglio più orientato al turismo e all’internazionalizzazione, grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che quest’anno parteciperà con 12 buyer europei. Il programma completo di Cilento Taste 2026 è stato presentato a Serre presso il Palazzo Ducale, l’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio e ha riunito istituzioni, esperti e operatori del settore, offrendo un primo assaggio di un’iniziativa che si preannuncia di grande richiamo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Cilento Tastes 2026: 100 produttori e nuovi token per il gustoL’associazione Cilentox100 ETS sta organizzando la quarta edizione di Cilento Tastes, un evento che si terrà dal 1 al 3 maggio 2026 presso il...

Cilento Tastes 2026: il territorio al centro tra tradizione, turismo e nuove tendenzeParte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum (SA).

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cilento Tastes: gli artigiani del gusto a Paestum dal 1 al 3 maggio; Cilento Tastes 2026: al Next di Capaccio Paestum trionfa l'eccellenza. Il programma completo; Al Cilento Tastes c'è tutto il gusto di un territorio; Cilento Tastes 2026: tre giorni per il gusto e la cultura del territorio.

Cilento Tastes 2026: al Next di Capaccio Paestum trionfa l’eccellenza. Il programma completoTorna Cilento Tastes dal 1 al 3 maggio al Next di Capaccio Paestum. Scopri il programma: show cooking, masterclass, buyer internazionali e il meglio del gusto cilentano. infocilento.it

Capaccio Paestum, tutto pronto per la quarta edizione di Cilento Tastes 2026: tra tradizione, turismo e nuove tendenze Capaccio Paestum, tutto pronto per la quarta edizione di ...Parte l’organizzazione di Cilento Tastes 2026, in programma l’1, 2 e 3 maggio 2026 presso il Next di Capaccio Paestum. L’evento organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS giunge alla sua quarta ... infocilento.it

Cilento Tastes: gli artigiani del gusto a Paestum dal 1 al 3 maggio #cilentotastes facebook