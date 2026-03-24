Montesilvano protagonista delle Giornate Fai di Primavera visitatori alla scoperta della Stella Maris
Durante il fine settimana, Montesilvano ha ospitato le Giornate Fai di Primavera, attirando molti visitatori che hanno partecipato agli itinerari nel territorio. Tra le attrazioni visitate, è stata inclusa la Stella Maris, recentemente restaurata e resa nuovamente accessibile alla comunità. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico interessato a scoprire i luoghi storici e culturali della zona.
Il sindaco traccia un bilancio delle attività che si sono svolte nel weekend: "La città non è stata solo una cornice, ma la vera protagonista di un racconto collettivo" Tra i luoghi più visitati proprio l’edificio a forma di aeroplano, recuperato dall’Università “d’Annunzio”, oggi destinato ad attività accademiche e aperto anche al territorio, che ha consentito ai partecipanti di apprezzarne la struttura, la storia e il valore architettonico. Presenti all'evento, tra gli altri, il rettore Liborio Stuppia e il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Particolarmente significativo, per il primo cittadino, il momento legato alla visita dell'edificio a forma di aeroplano: “Ma è stato l'arrivo alla Stella Maris a regalarmi il momento più intenso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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