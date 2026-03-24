Durante il fine settimana, Montesilvano ha ospitato le Giornate Fai di Primavera, attirando molti visitatori che hanno partecipato agli itinerari nel territorio. Tra le attrazioni visitate, è stata inclusa la Stella Maris, recentemente restaurata e resa nuovamente accessibile alla comunità. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di pubblico interessato a scoprire i luoghi storici e culturali della zona.

Il sindaco traccia un bilancio delle attività che si sono svolte nel weekend: "La città non è stata solo una cornice, ma la vera protagonista di un racconto collettivo" Tra i luoghi più visitati proprio l’edificio a forma di aeroplano, recuperato dall’Università “d’Annunzio”, oggi destinato ad attività accademiche e aperto anche al territorio, che ha consentito ai partecipanti di apprezzarne la struttura, la storia e il valore architettonico. Presenti all'evento, tra gli altri, il rettore Liborio Stuppia e il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. Particolarmente significativo, per il primo cittadino, il momento legato alla visita dell'edificio a forma di aeroplano: “Ma è stato l'arrivo alla Stella Maris a regalarmi il momento più intenso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Montesilvano protagonista delle Giornate Fai di Primavera, visitatori alla scoperta della Stella Maris

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