Bali è la destinazione più bella del mondo | qual è l'unica città italiana in classifica

Bali si aggiudica il titolo di destinazione più bella del mondo per il 2026, secondo TripAdvisor, grazie alle sue spiagge spettacolari e ai paesaggi tropicali. La scelta deriva dalle recensioni di milioni di viaggiatori che lodano la natura incontaminata e l’atmosfera rilassata. Tra le attrazioni più apprezzate ci sono i templi antichi e le risaie a terrazza. La classifica include anche una città italiana, che si distingue per il suo patrimonio culturale.

Bali è stata nominata da TripAdvisor la destinazione più bella del mondo per il 2026, una città complessa e tutta da scoprire. In top 10 c'è una sola italiana. Londra è la città più attraente del mondo, Milano è l'unica italiana nella classifica. Londra si distingue come la città più attraente al mondo secondo il Global Power City Index, che valuta il magnetismo urbano in termini di capacità di attrarre persone, capitali e imprese globalmente. L'Italia si conferma il paese più accogliente al mondo, secondo i Traveller Review Awards di Booking. Bali sul tetto del mondo: l'Isola degli Dei è la regina incontrastata del turismo 2026. Il trionfo nei Travelers' Choice Awards di Tripadvisor consacra la meta indonesiana come la più amata dai viaggiatori globali, capace di oscurare il fascino storico di Londra e il lusso futuristico di Singapore. Bali è stata nominata migliore destinazione turistica mondiale 2026 nei Travelers' Choice Awards di Tripadvisor. Il riconoscimento deriva dalle recensioni eccellenti dei visitatori, che hanno premiato la cultura, le spiagge, la natura e l'ospitalità dell'isola.