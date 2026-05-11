Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato la riapertura delle assemblee pubbliche, in vista di un referendum previsto nel 2026 che riguarderà la creazione di una nuova città chiamata Nuova Pescara. La legge regionale modifica le norme sull’autonomia locale, stabilendo chi avrà diritto a partecipare alle votazioni e come si svolgeranno le consultazioni. La decisione coinvolge direttamente i cittadini di Montesilvano, che potranno esprimersi sul futuro amministrativo del territorio.

? Domande chiave Come cambierà l'autonomia di Montesilvano con la nuova legge regionale?. Chi potrà effettivamente votare per decidere il futuro del territorio?. Perché il consiglio comunale vuole modificare la normativa sulla fusione?. Quali saranno le conseguenze per le botteghe locali se vince il no?.? In Breve Voto previsto 20 giugno dalle 15 alle 22 e 21 giugno dalle 9 alle 22.. Elettori basati sul verbale dell'ufficiale elettorale 18 emesso il 9 aprile 2026.. Quesito riguarda la modifica della legge regionale numero 13 del 2023.. Obiettivo integrare Montesilvano nel progetto di fusione con Spoltore e Pescara.. Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha ufficializzato l’ordinanza per i comizi elettorali relativi al referendum consultivo del 20 e 21 giugno 2026 sulla nascita della Nuova Pescara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesilvano, ok ai comizi: referendum per la Nuova Pescara nel 2026

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