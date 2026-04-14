Il consiglio comunale di Montesilvano dice sì al referendum per la Nuova Pescara | scelta la data della consultazione popolare

Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato una delibera per indire un referendum popolare sulla fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore, finalizzata alla creazione della Nuova Pescara. La decisione riguarda anche la definizione della data della consultazione. La proposta si inserisce nel percorso di unione tra i tre comuni, che prevede una consultazione diretta dei cittadini coinvolti.

Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato la delibera che propone un nuovo referendum popolare per quanto riguarda la fusione fra Pescara, Montesilvano e Spoltore per la nascita della Nuova Pescara. L'assise, durante la seduta del 13 aprile, ha approvato la richiesta che, va ricordato.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Il referendum consultivo a Spoltore sulla Nuova Pescara si farà: decisa la data del ritorno alle urneNessun passo indietro da parte del Comune di Spoltre: domenica 14 giugno i cittadini torneranno a dire la loro sulla Nuova Pescara.