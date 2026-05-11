Montesanto per sfuggire ai controllori travolge e fa cadere donna incinta

Da napolitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 20, un veicolo è stato coinvolto in un incidente ai tornelli di una stazione ferroviaria. Il conducente, cercando di evitare i controlli, ha travolto una donna incinta che si trovava nel passaggio. La notizia è stata comunicata dall’ente tramite i propri canali ufficiali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

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Montesanto, per sfuggire ai controllori travolge e fa cadere una donna incinta ai tornelli Eav. A dare notizia dell'incidente, avvenuto poco dopo le 20, il presidente dell'ente Umberto De Gregorio sui propri canali social.“Durante le attività di controlleria a bordo treno della linea Cumana -.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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