Montesanto per sfuggire ai controllori travolge e fa cadere donna incinta

Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 20, un veicolo è stato coinvolto in un incidente ai tornelli di una stazione ferroviaria. Il conducente, cercando di evitare i controlli, ha travolto una donna incinta che si trovava nel passaggio. La notizia è stata comunicata dall’ente tramite i propri canali ufficiali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui