In Iran, alcuni leader dei Basij si sono vestiti da donna indossando il chador per evitare i droni degli Stati Uniti e di Israele. L’evento è stato riportato il 13 marzo 2026 e riguarda membri della forza paramilitare sotto il controllo degli Ayattollah. La strategia consiste nel mascherarsi con abiti femminili per sfuggire ai velivoli di sorveglianza nemici.

Roma, 13 marzo 2026 - Fa sorridere l’escamotage trovato sembra da d iversi leader dei terribili Basij, forza paramilitare sotto il diretto controllo degli Ayattollah, per sfuggire ai droni Usa e di Israele: si travestono da donne, con tanto di velo. La notizia circola sul web nei social, manca un comunicato ufficiale (Ed è poco probabile che ne arrivino), ma il giornalista indipendente Lion Udler, esperto di sicurezza, antiterrorismo e intelligence, ha postato una foto che sembra confermare lo stratagemma adottato per sfuggire ai droni spia e killer di Washington e Tel Aviv. La foto ritrae Yaser Lofuti, vestito con il tradizionale chador, mentre esce di casa assieme alla moglie, tradito solo dai tratti del viso e dalle scarpe da uomo di cuoio marroni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “In Iran i leader Basji si vestono da donna e indossano lo chador per sfuggire ai droni Usa e israeliani”

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la sede di tv e radio di Stato. Morti tre soldati Usa. Trump: «Parlerò coi nuovi leader del Paese». Navi ferme a Hormuz Gli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, non si fermano i raid Usa e israeliani a Teheran: colpiti un ospedale e la base dei Pasdaran. Trump: 'Parlerò coi nuovi leader'. Navi ferme a Hormuz, portaerei francese verso il MediterraneoGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

