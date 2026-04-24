Choc in Duomo chiede con insistenza soldi Poi bestemmia blocca l' uscita e fa cadere una donna | 55enne denunciato

Nel pomeriggio del 20 marzo, all’interno della Cattedrale di Santa Maria Assunta, un uomo ha iniziato a chiedere insistentemente soldi ai visitatori e ai fedeli presenti. Successivamente, ha pronunciato una bestemmia, bloccando l’uscita e facendo cadere una donna. L’uomo, di 55 anni, è stato denunciato dalle forze dell’ordine per i comportamenti tenuti durante l’episodio.

La quiete e il sacro raccoglimento spirituale nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, in Duomo, sono stati bruscamente interrotti lo scorso 20 marzo, quando un episodio inaccettabile ha scosso i tanti fedeli presenti riuniti in preghiera e i turisti in visita in città.Teatro della vicenda è.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Chiede soldi con insistenza davanti al supermercato, carabinieri gli trovano addosso 4mila euro e un coltelloL'episodio ha Vipiteno, in provincia di Bolzano, dove l'atteggiamento dell'uomo ha richiamato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che gli... Chiede con insistenza soldi ai passanti: la polizia locale ferma uno straniero senza permesso di soggiornoNell’ambito delle attività di vigilanza nelle cosiddette “zone rosse”, la Polizia Locale di Parma ha recentemente individuato nel quartiere di San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Due giovani turiste olandesi: Noi, violentate dietro piazza Duomo. Il racconto sotto choc, i sospetti su un 30enne; Muro27 choc: partito islamico chiede Tso per Salvini | Cisint (Lega): Provocazioni e minacce non ci.