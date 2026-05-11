Montemurro un cammino sul lago per ricordare Ottavia De Luise

A Montemurro si è svolta una passeggiata sul lago dedicata al ricordo di Ottavia De Luise. L’evento è stato promosso da alcune associazioni locali che hanno organizzato il cammino come momento di memoria e riflessione. La manifestazione ha coinvolto partecipanti di diverse età, attraversando il paesaggio circostante e portando alla luce un gesto di commemorazione collettiva. La camminata si è svolta in un clima di partecipazione e rispetto.

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? Domande chiave Come può una passeggiata sul lago trasformarsi in un atto civile?. Chi sono le associazioni che guidano il cammino per la memoria?. Perché il presidio di Libera porta lo stesso nome della bambina?. Dove si riunirà la comunità per onorare la memoria di Ottavia?.? In Breve Evento organizzato da Libera Basilicata e Ceas di Moliterno e Viggiano.. Ritrovo ore 15:00 presso il ristorante La Romantica di Montemurro.. Camminata sulle sponde del lago per sensibilizzazione civile e ambientale.. Ricordo del 51esimo anniversario della scomparsa della dodicenne nel potentino.. Il 12 maggio prossimo segnerà il 51esimo anniversario della scomparsa di Ottavia De Luise, la dodicenne di Montemurro che cinquantuno anni fa svanì nel nulla nel territorio del potentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montemurro, un cammino sul lago per ricordare Ottavia De Luise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cammino del Lago Turano, trekking gratuitoSabato 16 maggio, secondo evento di presentazione del nuovo Cammino del Lago del Turano, un nuovo itinerario ad anello che collega 12 borghi... Chi è Ottavia Pojaghi Bettoni, la compagna di Cristiano De André e il brutto incidente nel 2017: “Non mi ha mai picchiata”Dopo le relazioni con Carmen De Cespedes con la quale ha avuto Fabrizia nel 1986 ed i gemelli Francesca e Filippo quattro anni dopo e Sabrina La Rosa...