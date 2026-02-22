Chi è Ottavia Pojaghi Bettoni la compagna di Cristiano De André e il brutto incidente nel 2017 | Non mi ha mai picchiata

Ottavia Pojaghi Bettoni, scrittrice svizzera e attuale compagna di Cristiano De André, ha attirato l’attenzione dopo il grave incidente del 2017. La donna ha sempre negato di aver mai subito violenze dal cantante, nonostante le voci circolate. La loro relazione ha attraversato momenti difficili, con alcuni disaccordi pubblici. Pojaghi Bettoni continua a condividere la vita di De André, che ha avuto diverse relazioni nel passato. La coppia resta sotto i riflettori per la loro complicata storia.

Dopo le relazioni con Carmen De Cespedes con la quale ha avuto Fabrizia nel 1986 ed i gemelli Francesca e Filippo quattro anni dopo e Sabrina La Rosa madre di Alice, oggi chi è la compagna di Cristiano De André? Dopo essersi legato ad altre donne del mondo dello spettacolo, tra cui Alba Parietti con la quale è stato dal 2010 al 2014, il cantante incontra Ottavia Pojaghi Bettoni, scrittrice di origine svizzera, che risulta essere ancora la sua compagna attuale, nonostante anche con lei ci siano stati vari problemi e disaccordi. Ottavia Pojaghi Bettoni, autrice di racconti e poesie che è legata a Cristiano De André. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè, nata nel 1999, è la figlia minore del cantautore Cristiano De André e Sabrina La Rosa.

Chi è Sabrina La Rosa, la mamma di Alice De André ed ex compagna di Cristiano De AndréSabrina La Rosa è nota come mamma di Alice De André e ex compagna di Cristiano De André.

