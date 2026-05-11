Montecatini 50enne accusato di furti in serie a negozi e ristoranti

A Montecatini, una persona di 50 anni residente in provincia di Bologna è stata sottoposta a un provvedimento cautelare dalla Polizia. L’uomo è accusato di aver commesso numerosi furti in negozi e ristoranti della zona. L'ordine di esecuzione è stato emesso dopo un’indagine che ha raccolto elementi certi riguardo alle sue attività illecite. La misura è stata applicata per garantire l’effettiva presenza dell’indagato durante le procedure giudiziarie.

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Montecatini (Pistoia), 11 maggio 2026 – La Polizia ha eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino italiano di 50 anni, residente in provincia di Bologna, ritenuto responsabile di diversi reati contro il patrimonio. Le indagini, condotte anche mediante l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel centro cittadino, hanno permesso di ricostruire e attribuire all'uomo una serie di furti commessi a danno di esercizi commerciali e attività di ristorazione nel territorio di Montecatini Terme e nelle aree limitrofe. Secondo quanto accertato, i colpi avrebbero provocato un danno economico complessivo stimato in alcune migliaia di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini, 50enne accusato di furti in serie a negozi e ristoranti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bolzano, serie di furti nei ristoranti: arrestato 36enne, ha provocato danni per oltre 20.000 euro Modena: -400 negozi, boom B&B e ristorantiIl 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella mappa commerciale e turistica della provincia modenese, dove i dati confermano una trasformazione... Argomenti più discussi: Montecatini, dopo la rivolta dei pendolari ritorna il treno delle 6,50 per Firenze; Le fermate tornano a Montecatini: L’obiettivo successivo è ridurre i tempi di percorrenza dei treni; Treni, la sindaca di Pieve a Nievole non si accontenta. Ora la metropolitana di superficie; Avis Buggiano in festa per mezzo secolo di vita: Sosteniamo la comunità. ??Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 M/F 2026 ? PalaVinci - Montecatini Terme (PT), 8-10 Maggio Programma Day 2 | 9 Maggio 1ª Sessione H 11 AM 2ª Sessione H 2.30 PM Tutto l’evento in Diretta su italia Boxe TV - tv.sportface.it Org. x.com SVB e Fedor partita da $20.000 in arrivo, 11-12 luglio. Corsa a 50, 9-ball. reddit Montecatini, 50enne accusato di furti in serie a negozi e ristorantiMontecatini (Pistoia), 11 maggio 2026 – La Polizia ha eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare personale nei confronti di un cittadino italiano di 50 anni, residente in provincia di Bologn ... lanazione.it