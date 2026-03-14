Modena | -400 negozi boom B&B e ristoranti

Il 14 marzo 2026, i dati ufficiali mostrano che nella provincia di Modena sono stati chiusi circa 400 negozi, mentre sono aumentati significativamente i bed and breakfast e i ristoranti. Questa variazione nel panorama commerciale e turistico evidenzia un cambiamento evidente nel settore locale, con una crescita nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. La trasformazione si riflette nella distribuzione delle attività economiche in tutta la provincia.

Il 14 marzo 2026 segna un punto di svolta nella mappa commerciale e turistica della provincia modenese, dove i dati confermano una trasformazione radicale del tessuto economico locale. Tra il 2012 e il 2025, quasi quattrocento attività hanno chiuso i battenti, lasciando vuoti significativi sia nel centro storico che nelle zone periferiche. Tuttavia, questa contrazione del commercio tradizionale si scontra con una crescita esplosiva dell’ospitalità alternativa, segnando uno spostamento di peso verso servizi ricettivi non alberghieri. L’indagine condotta dall’Ufficio studi di Confcommercio Modena, basata sui dati del Centro Studi delle Camere di Commercio G. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena: -400 negozi, boom B&B e ristoranti Articoli correlati Ascoli: -33% negozi, boom turismo e ristorantiAscoli Piceno registra un calo del 33,4% delle imprese commerciali, posizionandosi tra le dieci città italiane più colpite dalla chiusura dei negozi. Metamorfosi Piacenza: meno negozi di abbigliamento, boom di B&B e ristorazioneIl panorama economico di Piacenza sta vivendo una metamorfosi profonda che riflette l'ampia trasformazione del tessuto urbano nazionale, dove la...