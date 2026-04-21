Bolzano serie di furti nei ristoranti | arrestato 36enne ha provocato danni per oltre 20.000 euro

A Bolzano, un uomo di 36 anni di origini libiche è stato arrestato dalle forze dell'ordine in relazione a diversi furti avvenuti nei ristoranti della zona. L’individuo avrebbe provocato danni complessivi superiori ai 20.000 euro, coinvolgendo più esercizi commerciali nel corso delle indagini. Le autorità hanno notificato l’arresto e stanno approfondendo le indagini per verificare eventuali altri episodi collegati.

È di un arresto e danni riscontrati per oltre 20.000 euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Questura di Bolzano contro una serie di furti e altri reati commessi da un cittadino libico di 36 anni. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, a seguito di un’articolata attività investigativa della Squadra Mobile. Le indagini e l’arresto Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, quando gli agenti della Questura di Bolzano hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del cittadino libico.🔗 Leggi su Virgilio.it

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