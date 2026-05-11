Monte Viseggi | arriva il decreto che protegge il cielo della Spezia
È stato approvato il decreto che tutela il cielo sopra la zona del Monte Viseggi, vicino alla Spezia. Il provvedimento stabilisce nuovi limiti per l’illuminazione pubblica e definisce un’area di protezione con un raggio di cinque chilometri. Le modifiche riguardano principalmente i lampioni stradali, che dovranno rispettare nuove norme per limitare l’inquinamento luminoso e preservare l’osservazione del cielo notturno nella regione.
? Domande chiave Come cambieranno i lampioni stradali della Spezia dopo il nuovo protocollo?. Quali sono i limiti del raggio di protezione di 5 chilometri?. Perché questo decreto influenzerà anche la biodiversità del territorio locale?. Chi gestirà concretamente la verifica tecnica degli impianti di illuminazione?.? In Breve Decreto n. 3552 stabilisce zona di protezione con raggio di 5 chilometri attorno al monte.. Protezione garantisce osservazioni presso le specole L. Zannoni e Fiammetta.. Protocollo d'Intesa tra Comune della Spezia e astrofili per aggiornare regolamento illuminazione.. Iniziativa mira a tutelare biodiversità e risparmio energetico in provincia della Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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