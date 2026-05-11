Monte Viseggi | arriva il decreto che protegge il cielo della Spezia

È stato approvato il decreto che tutela il cielo sopra la zona del Monte Viseggi, vicino alla Spezia. Il provvedimento stabilisce nuovi limiti per l’illuminazione pubblica e definisce un’area di protezione con un raggio di cinque chilometri. Le modifiche riguardano principalmente i lampioni stradali, che dovranno rispettare nuove norme per limitare l’inquinamento luminoso e preservare l’osservazione del cielo notturno nella regione.

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